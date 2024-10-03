Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının detayları henüz açıklanmadı, ancak resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda toplantının gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Kamuoyunun bu toplantıya ilişkin bilgileri merakla beklediği ifade ediliyor.
(ANKARA) - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı" denildi.