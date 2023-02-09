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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldı

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hatay'da kurtarma çalışmalarına katıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da depremzedelere yardım çalışmalarında yer aldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da depremzedelere yardım çalışmalarında yer aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleriyle Hatay'da bulunan Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, çalışmalara destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin hazırladığı videoda, depremde yıkılan Hatay Müftülük Binası enkazı önünde konuşan Rıza Kayaalp, "enkazdan insan sesi duyması üzerine" ekiplere seslendiğini dile getirdi.

TDV ekipleriyle kurtarma çalışmalarında görüntülendiği videonun alt yazısında ise milli güreşçinin, şu ifadelerine yer verildi:

"Bizden destek isteyen bir vatandaşımızın sesine kulak verdik ve sonunda 3 gündür ulaşılamayan ablamızın naaşını çıkarmayı başardık.

İyi şeylere de destek ve şahit olduk. AFAD, AKUT, özel kuvvetler, STK'larla destek verip bir ablamızı kurtarıp ellerimizle taşıdık. İyilik bu millete çok yakışıyor."

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Kaynak: AA / Güncel

Rıza Kayaalp Hatay Güncel Haberler

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