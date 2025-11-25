Milli Eğitim Müdürü'nden Öğrenciye Taziye Mesajı
Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan'ın hastanede yaşamını yitirmesi üzerine Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, taziye mesajı yayımladı ve ailesi ile eğitim camiasına sabırlar diledi.
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, dün okulda rahatsızlanarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrenci için taziye mesajı yayımladı.
Kabahasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden paylaştığı mesajda, Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan'ın ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Kabahasanoğlu, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel