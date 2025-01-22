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Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Of Fen Lisesi'nde üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere destek mesajı vererek tatlı ikramında bulundu.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Of Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencilerini ziyaret eden Kabahasanoğlu, sohbet ederek tatlı ikramında bulundu.

Kabahasanoğlu, tatil olmasına rağmen öğrencilerin idealleri için çalıştıklarına değinerek, "Sizlere bu imkanları sağlayan başta devletimize, okul idaremize, öğretmenlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyorum. İdeallere ulaşmak için fedakarlık yapmak gerekiyor. Siz de bunu yaptınız. İnşallah gönlünüzden geçen en iyi bölümlere ve üniversitelere yerleşirsiniz." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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