Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan Of Bilim Sanat Merkezi'ne Ziyaret

Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan Of Bilim Sanat Merkezi'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerle görüştü.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, incelemelerde bulunduğu merkezin müdürü Osman Kınacı'dan bilgi aldı, öğretmenlerle istişarede bulundu.

Of Bilim Sanat Merkezi'nin çok güzel eğitim faaliyetleri yürüttüğünü belirten Kabahasanoğlu, "Devletimizin buradaki yavrularımız için üstlenmiş olduğu maddi ve manevi destek çok büyük. O nedenle yarının büyük bilim ve sanat insanlarını şimdiden buradan görebiliyoruz." dedi.

Kabahasanoğlu, şehrin her yerinde eğitim ve eğitim başarılarının konuşulmasını istediklerini anlatarak, "Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapacağınız güzel çalışmalarda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yaptığınız çalışmalara teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kınacı da ziyareti dolayısıyla Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
img

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
img

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
img

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.