Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'ndan Of Bilim Sanat Merkezi'ne Ziyaret

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, incelemelerde bulunduğu merkezin müdürü Osman Kınacı'dan bilgi aldı, öğretmenlerle istişarede bulundu.

Of Bilim Sanat Merkezi'nin çok güzel eğitim faaliyetleri yürüttüğünü belirten Kabahasanoğlu, "Devletimizin buradaki yavrularımız için üstlenmiş olduğu maddi ve manevi destek çok büyük. O nedenle yarının büyük bilim ve sanat insanlarını şimdiden buradan görebiliyoruz." dedi.

Kabahasanoğlu, şehrin her yerinde eğitim ve eğitim başarılarının konuşulmasını istediklerini anlatarak, "Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapacağınız güzel çalışmalarda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yaptığınız çalışmalara teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kınacı da ziyareti dolayısıyla Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.