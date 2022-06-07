Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir lisemizde öğrencilerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez davranışlarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili öğrencilere disiplin işlemleri başlatılmıştır. Bu konuda ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel