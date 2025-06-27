Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Eğitimleri Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için yaz eğitimlerini başlattı. Eğitimler, 23 Haziran - 29 Ağustos tarihleri arasında haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ile gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik hayata geçirilen "Yaz Eğitimleri" başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" çerçevesinde, ihtiyaç halinde okul öncesi eğitim kurumlarında yaz aylarında da eğitim yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 23 Haziran itibarıyla başlayan yaz eğitimlerinin, 29 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirilirken eğitimlerin haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saatinin 50 dakika olacak şekilde yapılacağı ifade edildi.

Eğitimlere, eylül ayında ilkokula başlayacak okul öncesi eğitim almamış çocukların katılabileceği aktarılan açıklamada, "Okulda yeterli fiziki mekan olması durumunda ise okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaş çocukları da yaz eğitiminden faydalanabilecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha önce okul öncesi eğitime devam etmiş çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanacağı aktarıldı.

Yönetmelik gereği bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmamasının esas alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak talep ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabildiği gibi azami çocuk sayısı dolmadan da yeni grup oluşturulamıyor. Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde yönerge hükümleri doğrultusunda bir grupta okul öncesi eğitim çağında en az 5 çocuk olması durumunda sınıf açılabilecek."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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