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Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'tan Yapay Zeka Destekli Okuma Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'tan Yapay Zeka Destekli Okuma Projesi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TÜBİTAK ile ortak olarak başlatılan yapay zeka uygulamasıyla çocukların okuma yazma becerilerini geliştireceklerini açıkladı. Ayrıca, ebeveynlerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak amacıyla yapılan yarışmada çocuklar ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuyla (TÜBİTAK) ortak yapay zeka uygulaması başlattıklarını belirterek, "Ortak sınavlarımızı, açık uçlu sorularımızı değerlendirmek üzere TÜBİTAK destekli yazılım geliştirdik." dedi.

Bakan Tekin, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığı için öğrenciler ve aileler özelinde bazı uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Bu yıl uygulamaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle çocukların okuma yazma becerilerini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Tekin, öğrencilerin okuduğunu anlayabilen, bunun üzerinde analiz yapabilen ve yorumlayabilen kişiler olmasını istediklerini kaydetti.

Tekin, program dolayısıyla Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Biz de çocuklarımıza bir şekilde okuma konusunda teşvikler yapıyoruz ama velilerimiz, yetişkinlerimiz bu sürecin dışında kalıyordu. Bu yarışmada, yetişkin, ebeveyn kategorisi var. O da çok önemli. Şöyle bir istatistik paylaşayım. Bizde, ebeveynlerin haftalık okuma saatleri aşağı yukarı dünya ortalamasının üçte biri düzeyinde. Velilerimiz az kitap okuyor. Bu vesileyle bu süreci de beraber desteklemiş olacağız. Benim için kayda değer bir husus."

Yarışma kapsamında çocukların okudukları kitaplarla ilgili sınava girdiklerini aktaran Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak TÜBİTAK'la ortak yapay zeka uygulaması başlattık. Ortak sınavlarımızı, açık uçlu sorularımızı değerlendirmek üzere TÜBİTAK destekli yazılım geliştirdik." bilgisini paylaştı.

"Kitap okumak, başlı başına bir ödüldür"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ise yarışmanın bir kaybedeni olmadığını vurguladı.

Kitap okumanın tek başına bir ödül olduğuna dikkati çeken Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak çeyrek asırdır çocuklarımıza, gençlerimize, okul dışında başka yetenekler, uğraşlar, kabiliyetler kazandırmak için çalışıyoruz. Kitap okuma yarışmamız bunlardan birisi. Tüm Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklarda ve ebeveynlerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu'nun yanı sıra yarışmada dereceye giren öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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