Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığında hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi. Oyun, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatıyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, oyunun Balıkesir'de sergilenmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Balıkesir'de sahnelendi.

Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen eserin orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen, proje yapımcılığını Volkan Severcan, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyun, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyunda 110 kişi yer alıyor.

Vakıfbank'ın da destekleriyle sahne alan oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatıldı.

Türkiye'de toplumsal birliğin pekişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı, sanatçılar ayakta alkışlandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, oyun sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun Balıkesir'de sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ustaoğlu, Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olduğunu belirterek, "Böylesi güzel bir oyunun Balıkesir'de oynanması çok önemli, izlediğimiz şeylerin birçoğu bu şehirde yaşanmış şeylerdir. Bizim buna sahip çıkmak gençlerimizin tarihi olaylarımızı ve küllerimizden doğarak milletimizin tekrar nasıl var olduğunu ve ülkemizin emin adımlarla yolunda ilerlediğini gösterilmesi açısından çok önemliydi. Başta Milli Eğitim bakanımıza ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti İsmail Ustaoğlu Balıkesir Türkiye Kültür Sanat Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title