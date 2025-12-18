Haberler

MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı 600 binden fazla kullanıcıya ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul Veli Asistanı (OVA) uygulamaları, 600 binden fazla öğretmen ve veli tarafından kullanıldı. Bu dijital dönüşüm çalışmaları, öğretmen-veli iletişimini güçlendirirken, bilgi güvenliğine de önem veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında temmuzda hayata geçirilen Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul Veli Asistanı'ndan (OVA) 600 binden fazla öğretmen ve veli yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda öğretmen ve velilerle iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ÖBS'den 400 binden fazla öğretmen, OVA'dan ise 200 binden fazla veli faydalandı.

Yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BİP altyapısıyla çalışan iki servis, bilgi güvenliği açısından yabancı platformlardan bağımsız çalışma imkanı sunarken, sosyal medya ve internet üzerinden yayılan yanıltıcı bilgilerin yerine doğru ve güvenilir bilgiye erişme fırsatı tanıyor.

Bakanlık ile Turkcell arasındaki işbirliği protokolü kapsamında geliştirilen ÖBS, Bakanlığın stratejik hedefleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin doküman, eğitim ve çalışma takvimleri, sunum ve tanıtım materyalleri, önemli duyurular ve hatırlatmaların öğretmenlere doğrudan iletilmesini sağlıyor.

ÖBS ile öğretmenler ve Bakanlık personelinin güvenli, etkili ve sürekli iletişimi sağlanıyor. Uygulamayla, öğretmen ve personelden geri bildirim toplanmasına, özel gün mesajlarının iletilmesine ve dijital öğrenme materyallerine erişilmesine de imkan tanınıyor.

Bakanlık merkez teşkilatı, ÖBS üzerinden yaptığı duyurularla bilgiyi tek merkezden tüm taşra birimlerine ulaştırıyor. Ayrıca servisin güvenli ve şifreli iletişim altyapısıyla bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı sağlanabiliyor.

OVA sistemi sayesinde ise veliler, çocuklarının okuldaki performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebiliyor.

Veliler OVA üzerinden çocuklarının notlarına, devamsızlık bilgilerine, sınav tarihlerine ve diğer eğitim süreçlerine anlık ulaşabiliyor. Video, doküman ve diğer materyaller güvenli biçimde velilere iletiliyor.

Bununla birlikte, sistem üzerinden yapılan anketlerle velilerin görüş ve önerileri, Bakanlığa doğrudan iletilebiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
title