Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 Temmuz'da başlayan yaz okullarına yoğun ilgi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik açtığı yaz okulları yoğun ilgi görüyor. 4 Temmuz'da başlayan eğitimler kapsamında, matematik ve İngilizce yaz okullarına Türkiye genelinde toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci kayıt oldu.

Yaz okulu uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öncülüğünde bu yaz ilk kez hayata geçirildi. Yaz okullarındaki eğitimler, matematik ve İngilizce branşında ilkokul 4, ortaokul ve lisedeki tüm kademelerde, bilim ve sanat merkezlerindeki (BİLSEM) bilim ve sanat yaz okullarının ise 2. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm kademelerinde 4 Temmuz itibarıyla başladı. Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta ve 414 bin 731 öğrenci ile matematik yaz okulları, 11 bin 566 kursta ve 327 bin 104 öğrenci ile de İngilizce yaz okulları başlatıldı. Böylece bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu matematik ve İngilizce Yaz Okulları'na toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci kayıt oldu. Öğrenciler haftada 12 saat, 4 hafta sonunda 48 saat olacak şekilde eğitim alıyorlar.

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Okul öğrencilerinden Merve Kökten de "Okulumuzda açılan matematik ve İngilizce Yaz Okullarına gidiyorum ve çok memnunum. Bu yaz okullarında hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Yazın da arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle olmaktan çok mutluyum. Dersler dışında da arkadaşlarımla okulda sosyalleşip voleybol ve basketbol kurslarına katılıyorum. Bu uygulamadan çok memnunum. Seneye de devam etmesini istiyorum" dedi. Okul öğrenci velisi Meltem Toksöz ise 6. Sınıfa giden çocuğunun yaz okuluna severek geldiğini belirterek "Çocuğum, yaz okuluna isteyerek geliyor. Eksiklerini tamamlamak amacıyla ve altıncı sınıfa bir hazırlık olsun diye gitmesini ben de destekledim. Süreçten çok memnunum. Yaz tatilini öğrenerek ve eğlenerek geçiriyor. Arkadaşlarını da çok seviyor. Sıcak bir ortam var burada" dedi.