Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yaz Eğitimleri Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yaz Eğitimleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik yaz eğitim programlarını sürdürüyor. Programlar, ilkokula başlayacak olan çocukların yanı sıra, yeterli fiziki mekana sahip okullarda 3 ve 4 yaşındaki çocukları da kapsıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik "yaz eğitimleri" sürüyor.

Eğitimlere, eylülde ilkokula başlayacak, okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılıyor.

Okullarda yeterli fiziki mekan olması durumunda eğitimlerden 3 ve 4 yaşındaki çocuklar da yararlanabiliyor.

Okul öncesi eğitim almış çocukların talepleri ise Bakanlığın "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda düzenlenen çocuk kulüpleri ile karşılanıyor.

Eğitimler, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati şeklinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerin verildiği okullardan Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Anaokulu'nun Müdür Yardımcısı Demet Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri, sanatsal ve çevreci etkinliklerle buluşturduklarını söyledi.

Bahçe etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirten Aktürk, "Hayvanlarımız var, öğrenciler onları besliyor. Bahçede tarım alanları oluşturduk sınıf bazında, oralarda tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar." dedi.

Bu faaliyetlerin yanı sıra Türkçe dil ve müzik etkinlikleri, oyunlar ve drama çalışmalarıyla çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Aktürk, böylece öğrencilerin sosyalleşmesini artırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi

Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltında: O beni öldürecekti

Baba öldü, en yakınları gözaltında döküldü: O beni öldürecekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.