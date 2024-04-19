Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görevde yükselme atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına ilişkin görevde yükselme atama sonuçlarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atamalar yapıldı.

Atama sonuçları Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde yayımlandı.