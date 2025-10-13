Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Afet Farkındalık Tatbikatı
Milli Eğitim Bakanlığı, 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları düzenleyerek afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulandı.

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu'nda da MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) Ankara üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) il müdürlüğü personeli ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) itfaiye birimi tarafından afet farkındalık eğitimi düzenlendi, deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı.

MEB AKUB üyeleri, öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu, ardından gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı.

Öğretmenler ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okulun tahliyesi yapıldı, tatbikat doğrultusunda bir öğrencinin sedyede tahliyesi gerçekleştirildi.

ABB itfaiye birimi görevlilerince de yangın sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgiler paylaşıldı, ardından yapılan tatbikatta yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
