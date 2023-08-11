Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle;

"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Bülent Çiftci; İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'ne, Özcan Duman; Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne, Özgür Türk; Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdulkadir Özkan; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ömür Fatih Karakullukçu; Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, Fethi Fahri Kaya; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Kemal Bülbül; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Canlı; Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Ercan Türk; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne, Fethullah Güner; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne, Ahmet İşleyen; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Tuba Korkmaz."