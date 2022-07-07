Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV arasında iş birliği protokolü

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV arasında, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında öğrencilerin mesleki eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturacağız. İlk hedefimiz, ağustos ayının sonuna 560 bin olan rakamı 700 bine ulaştırmak. İnşallah, 1 Eylül itibarıyla Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 700 bine ulaştığının müjdesini tüm kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda düzenlenen 'İş'te Mesleğim Eğitim İş Birliği Protokolü' imza töreninde konuşan Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapıldığını hatırlatarak bugün mesleki eğitim merkezleriyle ilgili çok önemli bir açılım yaptıklarını kaydetti. Özer, Türkiye'de mesleki ve teknik Anadolu lisesi mezunlarının istihdam oranı yüksek olmasına rağmen eğitim alınan alandaki istihdam oranının düşük olması konusuna eleştiri yapıldığını hatırlatarak, "Aslında sorun, mesleki ve teknik analizlerindeki eğitimin kalitesinden kaynaklanmıyor. Aslında iş gücü piyasasının talebiyle bizim sunmuş olduğumuz arzın uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Zaten biz onu yeniden şekillendiriyoruz. Sektörün kümelendiği yerleri de arz talep dengesine göre, istihdam taleplerine göre, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayılarını tekrar realize ediyoruz. Bakanlığımızın son bir yılda meslek eğitiminde ağırlık verdiği en önemli açılım, mesleki eğitim merkezleri çünkü çok önemli avantajları olan bir mesleki eğitimi imkanı sunmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, iş birliği protokolünü imzaladı. Törenin ardından fabrikayı gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, "Burada orta öğretim kademesinde özel eğitim meslek okulu açılacak. Bu okulda konaklama hizmeti, büro yönetimi ve el sanatları alanlarında mesleki eğitim verilecek. Bu okulda eğitim alan öğrencileri kampüs alanları içindeki birimlerde staj yapma imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra özel eğitim merkezindeki öğrencilerimiz velilerimize hizmet edecek engelsiz halk eğitim merkezi de açacağız" dedi.