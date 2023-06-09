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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Güncel Haberler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21 Mayıs'ta düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21 Mayıs'ta düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

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