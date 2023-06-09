Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21 Mayıs'ta düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21 Mayıs'ta düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel