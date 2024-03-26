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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimlerde güçlü bir siyasi iktidara ihtiyaç olduğunu belirtti

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye için Türkiye'nin demokrasisinin konsolide olması için Türkiye'deki ve dünyadaki mazlumların mücadelesini yürütebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir siyasi iktidara ihtiyacı var. İnşallah 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Tekin, AK Parti Düziçi ilçe teşkilatınca seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen sahur programına katıldı.

Burada partililere seslenen Tekin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri çok önemsediğini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Yapılacak seçimlere AK Parti olarak ciddi şekilde asılmamız lazım. Türkiye için Türkiye'nin demokrasisinin konsolide olması için Türkiye'deki mazlumların mücadelesini yürütebilmesi için dünyadaki mazlumların mücadelesini yürütebilmesi için Türkiye'nin güçlü bir siyasi iktidara ihtiyacı var. İnşallah 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmiş olacağız."

AK Parti Düziçi Belediye Başkan adayı Mustafa İba için destek isteyen Tekin, "İnşallah Mustafa Bey seçildikten sonra da geliriz. Milli Eğitim Bakanı olarak gelelim o zaman. Burada eğitim öğretimle ilgili bize düşen, Bakanlığa düşen ihtiyaçlar her neyse onları otururuz, yatırırız masaya ve çözüm üretiriz diyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Türkiye Düziçi Politika Güncel Haberler

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