Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'de Eğitim İşbirliğini Görüştü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam'da Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Terko ile bir araya geldi.
Bakan Tekin ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriye Eğitim Bakanı Terko ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şam'da Eğitim Bakanlığı binasında mevkidaşı Terko ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.
Bakan ve beraberindeki heyetin, resmi görüşmelerin ardından Emevi Camisi ile Süleymaniye Tekkesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.