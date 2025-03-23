Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de "Aile Sıcaklığında Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Bakan Tekin, ramazan etkinlik çadırını ziyaret ederek, alanda kurulan şehirlerin stantlarını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye de katılan Tekin, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmasını dinledi. Bakan Tekin'e ziyaretinde, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.

Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının maneviyatına vurgu yaparak, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir topluluğuz. Bizim yoldaki en büyük motivasyon unsurumuz, sizlerin bizlere yapacağı dualar. Dualarınıza talibiz. Sizlerin dualarıyla bu ülkeye çok güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a teşekkür eden Tekin, "Allah bütün belediye başkanlarımıza milletten topladığı paraları bu şekilde hayırla kullanmayı nasip etsin. Yolsuzluklara, usulsüzlüklere harcatmasın. Bir tarafta böyle insanlara hizmet eden belediye başkanları var. Bir tarafta milyarlarca lirayı çarçur eden belediye başkanları var. Allah millete hizmet eden idarecilerin sayısını artırsın. Millete hizmet eden yerel yöneticilerimizin, belediye başkanlarımızın sayısını artırsın." diye konuştu.

Bakan Tekin, programda vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.