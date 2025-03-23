İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

Mahkemeye sevk edildi! Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi
Ekrem İmamoğlu protestolarında bu gece 323 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Göstericiler polise asitle saldırdı

Saraçhane'deki protestoda polise asitli saldırı
RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına 'İmamoğlu' uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan tv kanallarına çok sert "İmamoğlu" uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de 'Aile Sıcaklığında Ramazan' temasıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Etkinlik alanında stantları ziyaret eden Tekin, vatandaşlarla sohbet ederek ramazan ayının maneviyatına vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sultangazi'de "Aile Sıcaklığında Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Bakan Tekin, ramazan etkinlik çadırını ziyaret ederek, alanda kurulan şehirlerin stantlarını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye de katılan Tekin, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmasını dinledi. Bakan Tekin'e ziyaretinde, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.

Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının maneviyatına vurgu yaparak, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir topluluğuz. Bizim yoldaki en büyük motivasyon unsurumuz, sizlerin bizlere yapacağı dualar. Dualarınıza talibiz. Sizlerin dualarıyla bu ülkeye çok güzel hizmetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'a teşekkür eden Tekin, "Allah bütün belediye başkanlarımıza milletten topladığı paraları bu şekilde hayırla kullanmayı nasip etsin. Yolsuzluklara, usulsüzlüklere harcatmasın. Bir tarafta böyle insanlara hizmet eden belediye başkanları var. Bir tarafta milyarlarca lirayı çarçur eden belediye başkanları var. Allah millete hizmet eden idarecilerin sayısını artırsın. Millete hizmet eden yerel yöneticilerimizin, belediye başkanlarımızın sayısını artırsın." diye konuştu.

Bakan Tekin, programda vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title