Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sivas'ta Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında Sivas'ta düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta tarihi Behrampaşa Hanı'nda düzenlenen programda konuşan Tekin, her ayın ilk haftası farklı illerde öğretmenlerle buluştuklarını hatırlattı.

Tekin, öğretmenler buluşmasının 7'ncisinin Sivas'ta yapıldığını ve bu sayede istişare kültürünü kurumsal hale getirdiklerini kaydetti.

Bu istişarelerdeki görüş ve öneriler doğrultusunda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini anımsatan Tekin, son olarak da öğretmenlerin sıkça dile getirdiği alan değişikliği taleplerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili bir soru üzerine, "14 Şubat 2022'de yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını da dikkate alarak öğretmenlik mesleğini taçlandıracak, mesleğin niteliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirecek şekilde gerekli hazırlıklarımız sürüyor. Hazırlıklarımız tamamlandığında ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Akademisi adı altında yeni bir yapı kuracaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bunun için Bakanlığımızın ihtiyaçlarını gözeten ve gerekli eğitimleri verebilecek insan kaynağına sahip bu akademinin kurulması önemli bir yenilik olacak. Görev başındaki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimi için merkezi ve mahalli kurumsal kapasite güçlendirilerek işbirliğine dayalı, planlı, erişilebilir, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalar ile bütünleşik bir model geliştireceğiz."