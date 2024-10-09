Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Saraybosna'daki programları çerçevesinde TMV'nin Dobrinja'daki kampüsüne gelen Tekin'i öğrenciler ve öğretmenler karşıladı.

Tekin, kendisini Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla karşılayan öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okul binalarını gezen Tekin, eğitim programları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Tekin, öğrencilerle aynı sıralara oturarak Bosna Hersekli öğretmenler tarafından anlatılan dersi dinledi.

Tekin'e ziyaretlerinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.