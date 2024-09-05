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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullara temizlik görevlisi alınmayacağı iddialarını yalanladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullara temizlik görevlisinin alınmayacağı iddialarını yalanladı. Tekin, Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesinin adının değiştirildiğini ve geçen yıl istihdam edilen TYP çalışanlarının sayısının artırıldığını belirtti.

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullara temizlik görevlisinin alınmayacağı iddialarıyla ilgili; "Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesinin adını Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'İş Gücü Uyum Programı olarak değiştirdi. Haftalık çalışma saatlerini ve günlerini revize etti. Buna karşılık da bizim geçen yıl istihdam ettiğimiz TYP çalışanlarının 2 katı sayı verdi bize. Dolayısıyla bu ön yargı nereden çıkıyor ben anlamış değilim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), eğitim alanındaki güncel konuları tartışmak amacıyla düzenlediği "Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak" başlıklı konferansa katıldı.

Tekin, konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yusuf Tekin'e meslek liselerinden iş yerlerine staja giden bazı öğrencilerin iş kazalarında yaşamını yitirdiği anımsatıldı. Tekin bu anımsatmaya, "Çocuklarımızı emanet ediyoruz, kime emanet ediyoruz, sanayiciye, üreticiye. Bu çocuğun sadece eğitimini değil, can güvenliğini de emanet ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımdan talebim de bu. Biz size çocukları emanet ediyoruz, siz bu çocuklarımıza kendi çocuklarınız gibi bakın. İhtiyaç duyduğunuz gibi yetiştirmenize katkı verelim ama siz de bu çocukların güvenliğini sağlayın. Sonrasında da bütün iş dünyasına bu çocukların staj yaparken, iş başı eğitimlerini yaparken alınması gereken tedbirlerle ilgili biz gerekli denetimleri yapıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz ama oluyor. Olduğu zaman da üzülüyoruz" dedi.

"Bunu size kim anlatıyorsa onları anlatmakta zorlanıyorum"

Tekin, "Neden 18 yıllık çalışmanın ardından matematik veya fen dersleri eksiltiliyor" şeklindeki soruya ise, "Mesleki teknik liselerde azaltılmış olabilir. Ama bizim müfredat çalışmamız, haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme içermiyor. Hiçbir değişiklik yok. Bunu size kim anlatıyorsa ben onu anlamakta zorlanıyorum. Bu müfredat çalışması haftalık ders programı çalışması değil. Haftalık ders saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir şey yok" yanıtını verdi.

"Bu ön yargı nereden çıkıyor ben anlamıyorum"

Bakan Tekin, bir gazetecinin "Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında okullara temizlik görevlisi alınmayacak" iddialarını sorması üzerine de şunları söyledi:

"Toplum Yararına Çalışma (TYP) projesinin adını Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'İş Gücü Uyum' programı olarak değiştirdi. Haftalık çalışma saatlerini ve günlerini revize etti. Buna karşılık da bizim geçen yıl istihdam ettiğimiz TYP çalışanlarının 2 katı sayı verdi bize. Dolayısıyla bu ön yargı nereden çıkıyor ben anlamış değilim."

Kaynak: ANKA / Güncel
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