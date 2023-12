Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mesleki Eğitim Zirvesi'nde konuştu

BAKAN TEKİN: 28 ŞUBAT'IN YIKTIĞI BU YAPIYI YENİDEN GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI BİRLİKTE ATALIM-2 (Aktüel)

Gülşah KAHVECİ-Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Mesleki Eğitim Zirvesi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz çocuklarımızı bir alanda yetiştirip sonra çocuğu işsiz bırakırsak, istihdam edecek imkanlar sunamazsak biz de bize emanet edilen çocuklarımıza karşı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. Dolayısıyla biz sektörden 'bu şekilde yetiştirirseniz istihdam garantisi veriyoruz' diye bir destek bekliyoruz. Gelin hep beraber mesleki eğitimdeki algıyla ilgili 28 Şubat'ın yıktığı, tarumar ettiği bu yapıyı yeniden güçlendirecek adımları birlikte atalım" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzenlenen 'İstanbul Mesleki Eğitim Zirvesi' Taksim'de bir otelde gerçekleşti. Zirveye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile okul yöneticileri katıldı. Mesleki eğitim mezunlarının istihdamı konusunun ele alındığı zirve İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından destek almaya hak kazanan okul müdürleri Bakan Tekin ile aile fotoğrafı çektirdi.

"HER YIL GENEL BÜTÇENİN EN BÜYÜK PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ"

Ulusal düzeyde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için eğitimin, insanlığın en güçlü enstrümanlarından biri olduğunu kaydeden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Güçlü bir mesleki eğitim ise öğrencileri istihdama hazırlamak, mesleki becerilerini geliştirmek, ve ekonomik iş gücü piyasası ihtiyaçlarına cevap vermek gibi merkezi bir role sahiptir. Tüm dünya çocuklarının ve gençlerin kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı evrensel bir değerdir. Bakanlık olarak bizler de insana yakışan ve insanı yücelten bu hakkın bizlere emanet olan 20 milyon öğrencimize adil bir şekilde ulaşması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu anlayışla son 21 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yıl genel bütçenin en büyük payını eğitime ayırıyoruz. Toplamda cumhuriyet döneminde 2002 yılına kadar yapılan derslik sayısını ikiye katlayarak, öğretmen sayısını ikiden fazla arttırarak, okulumuzu modern teknolojik yeniliklerle donatarak, müfredatımızı özgürlükçü ve yenilikçi bir anlayışla revize ederek öğretmenlerimizin özlük haklarını geliştirerek, özellikle 28 Şubat sürecinde anti demokratik uygulamalarla atıl hale getirilen mesleki teknik eğitimi yeniden ayağa kaldırarak toplumumuzun her ferdi için yüksek eğitim imkanı sunarak ülkemizi eğitim alanında örnek gösterilen bir ülke haline getirdik. Ancak eğitim, mükemmel bir noktaya geldik, yapacak bir şeyimiz yok denilecek ve bu şekilde statik bir hale getirilebilecek, mevcut statükoyu koruyalım denecek bir sektör değil. Geldiğimiz her noktada mutlaka daha iyisini ve daha güzelini hayal etmek, kurgulamak zorundayız. Dünyanın bütün ülkeleri de bu şekilde yapıyor. Dünyanın bütün ülkelerinde eğitim iç siyasetin ana tartışma konularından bir tanesi. Her alanda, her ülkede hep daha iyisi anlatılıyor. Bizler de kuşkusuz daha iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.

"EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE BÜTÜNCÜL VE SİSTEMATİK ADIMLAR ATTIK"

Konuşmasında sektör temsilcilerinden istihdam sözü beklediğini vurgulayan Bakan Tekin, "Eğitim tarihimizde eğitimin politik amaçlara alet edildiği bir dönemi de acı bir şekilde tecrübe ettik. Bilhassa 2002 öncesinde mesleki eğitimin itibarsızlaştırıldığı, önemsizleştirildiği ve metruk bir halde kaderine terk edildiği bir dönemden geçtik. Bu gerileme eğitim, üretim ve istihdam bağının zayıflamasına yol açmış, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını ortaya çıkarmıştır. Eğitim gündemimizi uzun bir süre meşgul eden bu durumu bertaraf etmek için eğitimin her kademesinde bütüncül ve sistematik adımlar attık. Biz çocuklarımıza bize emanet edilen birer birey olarak bakıyoruz. Biz bu çocuklarımızı bir alanda yetiştirip sonra çocuğu işsiz bırakırsak, istihdam edecek imkanlar sunamazsak biz de bize emanet edilen çocuklarımıza karşı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. Dolayısıyla biz sektörden bu şekilde yetiştirirseniz istihdam garantisi veriyoruz şeklinde bir destek bekliyoruz. Gelin hep beraber mesleki eğitimdeki algıyla ilgili 28 Şubat'ın yıktığı, tarumar ettiği bu yapıyı yeniden güçlendirecek adımları birlikte atalım" şeklinde konuştu.