Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel