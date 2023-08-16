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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız."

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

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