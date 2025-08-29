Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığında bir kardeşiniz olarak siz nasıl kendi çocuklarınızı, bu ülkenin değerlerine, toplumuna, milli ve manevi birliğine saygı duyan çocuklar olarak yetişmesini istiyorsanız ben de 18 milyon vatan evladının bu şuura sahip bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Erzurum'da baba ocağı Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe esnafını gezen Tekin, çocuklarla buluşup onlara okul çantası hediye etti.

Ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşa her alanda hizmet etmeye gayret ettiklerini belirten Tekin, "İnsan haklarından demokrasiye, eşitlikten yasakların kalkmasına, yoksulluğun giderilmesinden eğitime, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz. Siyasetimizin ana felsefesi içinden çıktığımız toplumun ve köylerin, insanların değerlerinden asla uzaklaşmadan, onların içinden hiç ayrılmadan, dertlerini dinlemekten asla vazgeçmeden siyaset yapmak. Bir Müslüman'a da bir Türk evladına yakışan siyasetin bu olduğuna inanıyoruz ve böyle devam ediyoruz." diye konuştu.

İnsanları dinlemek için Anadolu'yu gezdiklerini ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yaz aylarında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem sizlere onun selamını getirdik hem de derdinizi dinlemeye, problemlerinizi öğrenip yerinde çözmek için Anadolu'yu karış karış bütün arkadaşlarımızla beraber dolaşıyoruz. Öncelikle bu 22 yılda 2002'den itibaren bugüne kadar bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Her gittiğimiz yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizim yapmaya çalıştığımız şeyleri anlatıyoruz. Ama bunun arkasında hep şu var. Eğer siz bize her seçimde destek vermeseydiniz, siz bizi her seçimde iktidara taşımasaydınız, siz Mehmet Sekmen'i, AK Parti'yi seçmeseydiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçmeseydiniz biz bu saydığımız hizmetlerin hiçbirisini yapamazdık. Bunun farkındayız ve size o yüzden her yerde, her ortamda elimizden geldiğince yardımcı olmaya, destek olmaya, size hizmet etmeye, sizin hizmetkarınız olmaya çaba sarf ediyoruz."

Topluma iyi şeyler yapmak için çalıştığını anlatan Tekin, "Ben de bu topraklardan Gölbaşı köyü eski adıyla Öşkten çıkmış bir kardeşiniz olarak tırnaklarımızla kazıyarak, bulunduğumuz her ortamda sizlere, Türk toplumuna, milletimize, ümmete hizmet eden, etmeye çaba sarf eden bir kardeşiniz olarak aranızdayım. Her ne yapıyorsak içinden çıktığımız bu coğrafyanın, bu milletin bir parçası olmanın şuuruyla, birinciyle yapmaya çalışıyoruz. Her ne yapıyorsak bilin ki sizin olmasını istediğiniz, sizin arzu ettiğiniz şeyleri yapmaya çaba sarf ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında bir kardeşiniz olarak siz nasıl kendi çocuklarınızı, bu ülkenin değerlerine, toplumuna, milli ve manevi birliğine saygı duyan çocuklar olarak yetişmesini istiyorsanız ben de 18 milyon vatan evladının bu şuura sahip bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Demek ki biz doğru yoldayız"

Tekin, milyonlarca insanın duasıyla çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yolculukta bizim başarısız olmamızı isteyen, sizi küçümseyen, sizin değerlerinizi, sizin önemsediğiniz geleneklerinizi, ritüellerinizi, kültürünüzü küçümseyen o kültürün devam etmesini istemeyen kişiler bizim başarısız olmamızı istiyorlar ve sürekli her gün televizyonlarda benim şahsımla ilgili, yaptıklarımızla ilgili eleştiri yapıyorlar ama ben dönüp milletime bakıyorum. Burada bile yürürken insanlar teşekkür ediyorlar. Diyorlar ki 'iyi ki şunu yaptınız' diye burada bile bize teşekkür ediyorlar demek ki biz doğru yoldayız.

Biz sizin istediğiniz şeyleri yapıyoruz. Kim ne derse desin yapmaya da devam edeceğiz. Bunu da böylece bilsinler. Çünkü ben şuna inanıyorum. Arkamızda 86 milyon insanın duası, desteği var. Bu destek bizim arkamızda var olduğu sürece biz asla hiçbir şeyden yılmayız. Asla çekinmeden yolumuza devam ederiz. Sizden istirhamım kavli ve fiili dualarınızla bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek olan Cumhur İttifakı'nın mensubu ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye her daim dua etmeniz. Bu destek var olduğu sürece biz de sizin istediğiniz şeyleri, sizin çocuklarınız için, sizin torunlarınız için nasıl bir Türkiye bırakmak istiyorsanız o Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah."

Bakan Tekin'e ilçe ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy eşlik etti.