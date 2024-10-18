Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kargapazarı İlkokulu'nu Ziyaret Etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kargapazarı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde Erzurum'dan kara yoluyla geçtiği Siirt'teki programları öncesinde, Karlıova ilçesindeki Kargapazarı İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin'e, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da eşlik etti. Okul ziyaretinde öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çeken Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek ilçeden ayrıldı.