Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı

MİLLİ Eğitim Balanı Yusuf Tekin, Üsküdar'da, İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını yaptı.

Milli Eğitim Balanı Yusuf Tekin, çocuklarla edebiyat arasında güçlü bir bağ kurması amacıyla Üsküdar'da yapılan İstanbul Çocuk Yazarlar Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Üsküdar'daki Sultan Abdülaziz av Köşkü ve İzci Müzesi'nde gerçekleştirilen törene, Bakan Tekin'in yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenciler ve davetliler katıldı. Öğrencilerin okuma-yazma becerilerinin gelişimini sağlamak, söz varlıklarını zenginleştirmek, yazma ve yazarlık kavramı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve kitap okuma alışkanlığı sağlamak amacıyla başlatılan programda, Validebağ Korusu içinde bulunan Sultan Abdülaziz Av Köşkü ve İzci Müzesi kullanılırken eğitim boyunca şiir, öykü, hikaye, masal ve senaryo atölyelerinde öğrencilere eğitimler verilecek. Alanda çocuklar tarafından karşılanan Bakan Tekin, 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi ile Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan musiki grubunun mini konserini dinledi. Tekin, açılış kurdelesini minik öğrenciler ve eğitmenlerle kestikten sonra restore edilen binayı inceleyerek okulda öğrencilerle sohbet etti.

"İNŞALLAH BURADA GÜZEL YAZARLAR YETİŞECEK"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Harezmi ve genç yazarlar projesi içerisine dahil olmuş. Yaklaşık 100 okulumuzdan 5 bin üzerinde öğrencinin etkinliklerinin olduğu bir programla başladık. Bugün de burada benzeri bir etkinlik içerisindeyiz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında yapmak istediğimiz şey; sahada yaklaşık bir yıldır gittiğim her ilde öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ediyoruz. Öğretmenler odasında sohbetler ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın ana eleştirilerinden bir tanesi çocuklarımızın okulda ki bilgilerinin beceriye dönüşmediğine dair bu imkanın oluşabileceği artık dünyadaki eğitim öğretim sistemlerinin buna evrildiğine dair bizim de sitemiz buna doğru yönlendirmemize dair eleştirileri, önerileri oluyordu. Tamamen beceri odaklı Bir müfredat yayınladık. Müfredatı yayınlayıncaya kadar da yaz aylarından beri biraz önce söylediğim eksiklikleri giderebilecek, gidermek için formül olabilecek etkinlikler planladık, yaptık. Bunlardan bir tanesi Türkçe merkezli alan, yani ana dilimizi merkezi alan ve bu merkezden hareketle çocuklarımızın okuma,yazma becerilerinin geliştirildiği projeler oluşturmuştuk. Yılın son haftasını da çocuklarımızın bu anlamdaki etkinliklerinin sergilendiği bir şölen havasına kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunları da hayata geçireceğiz Okullarımızda çocuklarımızın okulu ve benzeri projelerini sergilediğimiz şölen havasında festival havasında şenlikler organize edeceğiz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz'de bizim bu süreçteki çabamızın hayata geçirilebileceği bir mekanı organize etmiş. Çocuklarımız burada bugün bunlara çocuklar diyoruz ama yarın Türkiye'nin en büyük yazarlarından bir tanesi olacak. Mesela Aryadan bahsedeceğiz, burada başlamıştı yazma hikayem. İnşallah böyle bir yapı kurgulansın istiyoruz. Hem tarihi anlamı var hem de içinde bulunduğu lokasyon itibariyle sessiz sakin çocuklarımızın bu tür etkinliklerini merkeze alabilecek bir yapı. İnşallah dediğimiz gibi buradan önümüzdeki yıllarda hepimizin gururla yazdıklarını okuyabileceğimiz yazarların yetiştiği bir başlangıç noktası olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, ailelerine teşekkür ediyorum. İnşallah burada güzel yazarlar yetişecek" şeklinde konuştu.