Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'te depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ve öğrencilerle buluştu, depremzedelerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığındaki basına kapalı programın ardından Şehitkamil ilçesindeki Empati Ortaokulu'nu ziyaret eden Tekin, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Daha sonra depremde zarar gören Nurdağı ilçesine geçen Tekin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileriyle sohbet etti, öğretmenlerle görüştü, taleplerini dinledi.

Bakan Tekin, İslahiye ilçesine de geçerek Pınarbaşı Ortaokulu ve İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçede Memur Kent Geçici Yaşam Alanı'ndaki Yunus Emre İlkokulu'nu ziyaret Bakan Yusuf Tekin, konteynerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerle buluştu, onlarla sohbet etti.