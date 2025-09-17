Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurumspor FK Tesislerini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurumspor FK tesislerine ziyarette bulundu.

Tekin, kentteki ziyaret ve açılış programlarının ardından Erzurumspor FK tesislerine geçti.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile bir süre makamında görüşen Tekin'e, takım atkısı hediye edildi.

Bakan Tekin, daha sonra antrenman sahasına geçip teknik direktör Serkan Özbalta ve futbolcularla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekin'e, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.