Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Sendikalarıyla Görüştü

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla tüm eğitim sendikalarının yöneticileriyle bir araya geldi. Tekin, buluşmada, "Yeter ki popülizmden uzak, sistemi beraber çözecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren yaklaşık 50 sendikanın davet edildiği toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Tekin, "İstedik ki -ben ve arkadaşlarım göreve başlayalı bir yıl geçti- bu bir yıl içinde yaptıklarımızla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ayrıca önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız, bu kapsamda gördüğünüz eksiklikler, aksaklıklar ve varsa önerdiğiniz hususlarla ilgili notlarımızı alalım istedik" dedi.

Sendika başkanları, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Milli Eğitim Akademisi başta olmak üzere öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenlere şiddete karşı alınan önlemler, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin sağlanması ve mülakat sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. Sendika yöneticileri; toplantıda ayrıca öğretmenlere disiplin affının getirilmesi, zorunlu eğitim süresi, eğitim öğretim hazırlık ödeneği, proje okullarına öğretmen ve yönetici ataması, öğretmenlere ikinci il dışı tayin hakkı gibi konulardaki önerilerini sundu.

"Hepimizin ortak paydası; evlatlarımızın geleceği ve ülkemizin yarınları için önemli politikalar uygulamak"

Tekin, sendika yöneticilerinin öneri ve taleplerini dinledikten sonra şunları söyledi:

"Eğitimi istişare kültürüyle daha iyi noktalara taşıma politikamızı, hepimizin ortak paydası olan evlatlarımızın geleceği ve ülkemizin yarınları için önemli buluyoruz. Bu kapsamda evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe eğitim vasıtasıyla adım atması, üstünde mutabakata varmamız gereken değerli bir husustur. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde sadece öğretmenler, yöneticiler ve veliler değil; sendikalar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve diğer tüm eğitim paydaşları da önemli bir rol oynar.

Dile getirilen bazı konularda hazırlıklarımız tamamlandı, bazı konularda hazırlıklarımız var, bazı konularda ise tek başımıza karar veremeyeceğimiz, başka bakanlıklarla hareket ederek karar alacağımız konular var ama hepimiz öğretmen itibarının yükseltilmesiyle ilgili, öğretmenlerin toplumda hak ettiği saygınlığın artırılmasıyla ilgili çalışma konusunda hemfikiriz. Yeter ki popülizmden uzak, sistemi beraber çözecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız."