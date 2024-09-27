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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Bayramı'na Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Bayramı'na Katıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen 26. Eğitim Bayramı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremin yaralarını saracak okul yatırımları ve hayırseverlerin katkılarına değindi.

EĞİTİM BAYRAMI'NA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Eğitim Bayramı'na katıldı. Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Hüseyin Özhan, Resul Kurt, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakam Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, STK temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Bakan Tekin, daha sonra ilçede yapımı tamamlanan okulların açılışı ve bazı eğitim kurumlarının temel atma törenine katıldı, sanatçı Latif Doğan ve ailesi tarafından yaptırılan Ayşe-Seydi Vakkas Doğan Cami'sinin açılışını yaptı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de her zaman özel günlere ayrı önem verildiğini belirterek çocukların da okula başlama tarihlerini unutmamasını istediklerini söyledi. Besni'de eğitim konusunda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Bakan Tekin, "Elimizden geldiğince depremin yaralarını sarmak için üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Depremin yaralarını sarmak adına okul yatırımları da yapıyoruz. Bunu sadece biz değil, bu anlamda hayırseverlerimizin katkıları da var. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin, eğitimin sadece okullarda verilen bilgi odaklı olmadığını, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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