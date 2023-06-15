Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Deprem Bölgesinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'teki programları kapsamında, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçesini ziyaret etti. Nurdağı'nda Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi'ne geçen Tekin, İslahiye'de ise Pınarbaşı İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, bölgedeki sıkıntıları dinledi.

DEPREM BÖLGESİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'teki programları kapsamında, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçesini ziyaret etti. Nurdağı'nda Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi'ne geçen Tekin, İslahiye'de ise Pınarbaşı İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin, okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, bölgedeki sıkıntıları dinledi.Bakan Tekin, öğrenciler ile oyunlar oynayarak çocukları, öğretmenleri ile birlikte Ankara'ya davet etti. İslahiye'de konteyner kentte kalan depremzedeleri de ziyaret eden Tekin, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,