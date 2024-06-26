Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmene başsağlığı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç'a Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Trafikte uğradığı menfur saldırı sonucu değerli meslektaşımız Mahir Çoğaç öğretmenimizin yaşamını kaybettiğini teessürle öğrendim. Eğitim ailesi olarak şiddetle mücadele kapsamında en somut adımlarımızdan biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis gündemine alınacağı bugün, bu alçak saldırıda bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vesileyle şiddetin her türlüsünü bir kez daha kınıyor, Mahir Çoğaç öğretmenimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve maarif ailemize başsağlığı diliyorum."