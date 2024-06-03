Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Sabiha Özar için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Sabiha Özar'ın eğitim camiasına olan katkılarını vurgulayarak, ailesine sabır diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Asırlık çınar Sabiha Özar hocamızın ebediyete irtihal ettiği haberini teessürle öğrendik. 1923 yılında, Konya tren garında, Atatürk'ün 'Okuyup öğretmen ol' tavsiyesini kendine düstur edinen, ömrünü bu söze adayan, bir nesli ilmek ilmek işleyen ve 42 yıllık meslek hayatıyla bizlere örnek olan Sabiha hocamız nice önemli ismin yetişmesinde pay sahibiydi. Hakkın rahmetine kavuşan Sabiha Özar'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milli Eğitim camiamızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Sosyal Medya Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title