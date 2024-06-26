Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen cinayeti için başsağlığı mesajı

(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'de öğrencisi olduğu iddia edilen kişi tarafından trafikte öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç için başsağlığı mesajı paylaştı. Tekin, "Şiddetin her türlüsünü bir kez daha kınıyor, Mahir Çoğaç öğretmenimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve maarif ailemize başsağlığı diliyorum" dedi.

Kocaeli'de görev yapan Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada öğrencisi olduğu iddia edilen kişi tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çoğaç, hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"ÖMK'nin Meclis gündemine alınacağı bugün..."

Konuya ilişkin resmi X hesabı üzerinden başsağlığı mesajı ve açıklama paylaşan Tekin, "Trafikte uğradığı menfur saldırı sonucu değerli meslektaşımız Mahir Çoğaç öğretmenimizin yaşamını kaybettiğini teessürle öğrendim. Eğitim ailesi olarak şiddetle mücadele kapsamında en somut adımlarımızdan biri olan ÖMK'nin Meclis gündemine alınacağı bugün, bu alçak saldırıda bir meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vesileyle şiddetin her türlüsünü bir kez daha kınıyor, Mahir Çoğaç öğretmenimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına ve maarif ailemize başsağlığı diliyorum." dedi.