Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Darıca'daki Okul Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir okulda öğretmene yönelik saldırıyı kınadı. Soruşturma başlatıldığını söyleyen Tekin, "Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda, bir veli yanındaki iki kişiyle birlikte geldiği okulda bir öğretmene sinkaflı ifadeler kullanarak saldırmaya çalıştı. Diğer öğretmenlerin araya girmesiyle uzaklaştırılan saldırganlar, gözaltına alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.

Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."