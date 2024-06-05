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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Cumhuriyete Doğru' Tiyatro Oyununu İzledi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu, İstanbul'da ikinci kez sahnelendi. Bakan Yusuf Tekin, oyuncuları tebrik etti ve oyunun Türk siyasi hayatına iz bırakacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da ikinci kez izleyiciyle buluştu.

Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen, orijinal müzikleri Selim Atakan tarafından bestelenen, proje yapımcılığını Volkan Severcan, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyun, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahnelendi.

İstanbul'da ikinci kez sahnelenen "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Valisi Davut Gül de izledi.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, oyuncuları tebrik etti.

Oyunu 5'inci ya da 6'ncı izleyişi olduğunu belirten Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Biraz önce Volkan Severcan söyledi. Yaklaşık 4-4,5 yıldır üzerinde fikir jimnastiği yaptığımız bir oyundur. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu oyun dünyaya, Türk tiyatro tarihine değil aynı zamanda Türk siyasi hayatına da iz bırakacak, bundan yüzde yüz eminim. Çünkü bizi millet yapan, üzerinde hemfikir olduğumuz değerler ancak bu kadar güzel şekilde icra edilebilirdi. Bu oyunun aynı zamanda Türk siyasi hayatında da bir çığır açacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu sanatçıları lütfen çok kuvvetli alkışlayalım. Bu oyun 40 defa sahnelendiyse eğer, bu arkadaşların ciddi fedakarlığı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu imkanı sunan Vakıflar Bankası Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih'e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bize bu geceyi ayıran sevgili organizatörümüz Murat Aksu'ya da teşekkür ederiz."

Bakan Tekin, organizatör Aksu'ya ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan'a plaket takdim etti.

Oyun

Oyun bugüne kadar 30 farklı ilde 40 defa sahnelenerek, yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluştu.

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, bu defa 400 kişilik kadrosuyla İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda binlerce izleyicinin karşısına çıktı.

Oyunda, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da yer aldı. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yaptı.

Müziklerini Selim Atakan'ın bestelediği tiyatro oyununun proje danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş üstleniyor. Oyunun başrollerini; Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyet'in ilan ediliş sürecini anlatmasıyla başlıyor.

Oyunda, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da TBMM'yi kurması ile Milli Mücadele kahramanlarının Türk milletiyle Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i nasıl ilan ettiği konu ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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