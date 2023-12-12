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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi'ni tanıttı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi'ni tanıttı. Proje kapsamında ekiplerin nitelikleri artırılacak ve afet bilinci kalıcı hale getirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki dönemde bakanlık olarak bizlerin ve dünyanın her tarafında çocuklara eğitim-öğretim vermekle mükellef olan birimlerin başlangıç noktası, felaketlerin önlenmesi ve felaketler üzerinde insanların katkısının azaltılması konusunda eğitim-öğretim sürecini sürekli hazırlıklı tutmak ve çocuklarımızı buna göre hazırlamak." dedi.

Tekin, MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Tekin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Filistin- İsrail çatışmasına da değinen Tekin, " Filistin'de okul çağında masum, günahsız, bizdeki tabirle sabi pozisyonunda günahsız çocuklar İsrail'in vahşice saldırıları sonrasında hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı. Tekin, Filistin'de hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Tekin, afetlerin sadece depremle sınırlı olmadığını, bir kısmında insan unsurunun etkisi bulunduğunu belirterek, Türkiye'de yakın dönemde karşılaşılan sel afeti ile iklim değişikliğine bağlı olaylarda beşeri unsurların ön plana çıktığını anlattı.

"Bu çalışma ve benzerleri bizim için hayati öneme haiz"

Bakan Tekin, yakın dönemde dünyanın birçok bölgesinde üst üste büyük afetler yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bakanlık olarak bizlerin ve dünyanın her tarafında çocuklara eğitim-öğretim vermekle mükellef olan birimlerin başlangıç noktası, felaketlerin önlenmesi ve felaketler üzerinde insanların katkısının azaltılması konusunda eğitim-öğretim sürecini sürekli hazırlıklı tutmak ve çocuklarımızı buna göre hazırlamak. Belki bunu yaptığımız zaman insanın sebep olduğu felaketlerin sayısını, dolayısıyla bu felaketlerde hayatını kaybeden insanların sayısını azaltmış olacağız."

Afetlerin önlenmesindeki en önemli mekanizmalardan birinin, doğaya ve diğer canlılara saygılı, merhametli bireyler yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Tekin, "UNICEF ile yaptığımız bu çalışma ve benzerleri bizim için hayati öneme haiz. Bunların iki boyutu var. İlki böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir davranış sergilememiz gerekiyor. Bir de bu tür felaketlerin önlenmesi noktasında neler yapılması gerekiyor? UNICEF'e işbirliği ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından toplantıya katılan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi'ye Türk kültürünü temsilen hazırlanan çini işlemeli tablo hediye etti. Toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Proje kapsamında MEB AKUB ekiplerinin nitelikleri artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde şu anda 2 bin 490 personel bulunuyor ve 83 birimden oluşuyor. Bakanlık, MEB AKUB'un birim sayısını bir yıl içerisinde 2 katına çıkarmayı, nitelik ve nicelik olarak da gelişimi hedefliyor.

UNICEF ortaklığıyla yürütülen "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" ile ekiplerin niteliklerinin artırılmasının yanı sıra, eğitim öğretim hizmetlerinin afet dönemlerinde kesintisiz sürdürülmesi, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarda afet bilinci, afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlerin anaokulundan itibaren kalıcı hale getirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje sürecinde, MEB Afet ve Acil Durum Eylem Planı güncellendi, her kademedeki öğrencilerin afet farkındalıklarını geliştirmeye yönelik içerikler hazırlandı, içeriklerin bulunduğu MEB AKUB elektronik platformundan bilgi ve operasyonlara erişim sürecinin daha aktif yönetilmesi sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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