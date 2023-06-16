Milli Eğitim Bakanı Tekin, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrencilerim, emeğiniz, sabrınız ve kararlılığınız doğrultusunda sizleri hayallerinize ulaştıracak bir sonuç almanızı temenni ediyor, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda hepinize başarılar diliyorum. Allah bahtınızı açık etsin." ifadelerini kullandı.