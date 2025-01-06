Milli Eğitim Bakanı Tekin 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Tekin, "Günlük Yaşam" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur Deryası" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" fotoğrafını oylayan Tekin, "Asrın en feci olaylarından bir tanesi, siyaseten de insani olarak da... Bir taraftan bu tür totaliter yapılara karşı halkların, toplumun bilince geçmesi mutluluk verici ama can kayıpları, yaşananlar, hepsi üzüntü verici şeyler. Bir insanlık dramı var burada. Bunun belki bütün dünya tarafından sizin aracılığınızla duyurulmuş olması iyi olacaktır. O yüzden burada bunu seçiyorum." dedi.

Tekin, yıl içinde birden fazla ilgi çeken, üzen ya da sevindiren olay yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her birini yaşadıkça bir öncekini unutuyoruz. Eskiden medya organları almanak adıyla bize yılı hatırlatan yayınlar yapıyorlardı. Gerçekten de bir an böyle hafızalarımızı canlandırıyorduk. Anadolu Ajansının fotoğraf yarışmasıyla ilgili başlattığı gelenek de yıl içerisinde yaşadıklarımızı unutmamamızı sağlayan, yaşadıklarımızı bize hatırlatan bir gelenek. O yüzden bu klasik medya geleneğini sürdürmeniz açısından, almanaktan başlayan medya geleneğini sürdürmeniz çok kayda değer. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelenekselleşmiş şeyler çok uzun yürür, biz de elimizden geldiğince katkı vermek isteriz."