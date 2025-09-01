Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yeni Eğitim Yılına Hazırız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı açıklamada, okulların, sınıfların, eğitim teknolojilerinin ve öğretmenlerin hazır olduğunu bildirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değer ve bilgi inşasının başlangıcına vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız. Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğun ilk adımı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar

Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den bir yıldız daha aldı

Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı yıldızı havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.