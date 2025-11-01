Milli Eğitim Bakanı Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı'nda Türk Dünyasının Kültürel Önemi Vurgulandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen UNESCO 43. Genel Konferansı'na ilişkin, "Verimli toplantılar yaptık. Hem bakanlar toplantısında hem genel kurulda Türkiye'nin ülke beyanını ifade etmeye çalıştık. Bu esnada da Türk dünyasının tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptık." dedi.

Bakan Tekin, Özbekistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından, Semerkant'taki etkinliklerin yapıldığı Expo Center'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkistan bölgesinin kalbi ve Türk dünyası için çok değerli bir şehirde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Tekin, UNESCO Genel Konferansı'nın Semerkant'ta yapılmasının Türk dünyası ve Türkiye açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Burada iki gün boyunca çok güzel bir ortam oluştuğunu ve güzel görüşmeler yaptıklarını dile getiren Tekin, "Verimli toplantılar yaptık. Hem bakanlar toplantısında hem genel kurulda Türkiye'nin ülke beyanını ifade etmeye çalıştık. Bu esnada da Türk dünyasının tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptık." dedi.

Dünyada yaşanan insan hakları ihlalleri, savaşlar ve soykırımlar karşısında eğitim sektörünün büyük bir sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin, savaşların, soykırımların karşısında eğitim sektörünün ve eğitim bakanlarının sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Eğer eğitimden sorumlu kişiler olarak bizler programlarımızda, müfredatlarımızda, okullarımızda barışı, insan haklarını, demokrasiyi daha güçlü bir şekilde öğretebilseydik savaşların, soykırımların olmadığı, tarihi ve kültürel envanterimizin, birikimimizin hiçe sayılmadığı, yok edilmediği bir dünyayı hep beraber yaşamış olurduk. Bu noktaya dikkat çekmeye çalıştık."

Türkiye ile Özbekistan arasında eğitim alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını hatırlatan Tekin, "Bugün geliştirdiğimiz ilişkinin düzeyi itibarıyla o günkü uluslararası sözleşmemiz, bazı ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bu anlamda karşılıklı görüşmelerimiz oldu." diye konuştu.

Tekin, Semerkant'taki görüşmelerde Türk öğrencilerin devam ettiği okullarda fiziki kapasite konularının da çözüme kavuştuğunun altını çizerek, "Burada bizim Türk öğrencilerinin devam ettiği okullarda fiziki kapasiteyle ilgili bir sorunumuz vardı. Ben onun için (Özbek tarafına) ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah, en kısa zamanda bize tahsis edilen arazide buradaki çocuklarımızın eğitim öğretim kalitesini daha da artıracak bir okul inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ev sahipliği için Özbek tarafına teşekkür eden Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Semerkant'taki temasları kapsamında iki gün boyunca katıldığı UNESCO 43. Genel Konferansı Genel Politika Görüşmeleri kapsamında ulusal beyan konuşması ile konferans kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda bir konuşma yapan Tekin, ayrıca İran, Pakistan, Kırgızistan ve Özbekistan eğitim bakanlarıyla bir araya gelerek işbirliği meselelerini ele aldı.

Tekin, Semerkant'taki temaslarının ardından gittiği Taşkent'te, Türk Okulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.