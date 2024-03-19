Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İstanbul'da İmam Hatip Liselerine devam eden öğrenci oranı düşük

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da lise öğrencileri arasında İmam Hatip Liselerine devam edenlerin oranının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, "Bu rakam 28 Şubat dönemindeki yani o darbe sürecine girmeden önceki rakamın altında." dedi.

Tekin, iş insanı Hacı Emin Amanetoğlu'nun bağışlarıyla Ümraniye'de yapılan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Okul girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Tekin, törendeki konuşmasına okulun yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ederek başladı.

Bakan Tekin, 2002'de dönemin hükümetinin "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar" kampanyası başlattığını anımsatarak, mektup yazan öğretmenler, öğrenciler ve bakanlık müfettişlerin taleplerinde 100. yıla dair dileklerin yer aldığını aktardı.

Bir üniversite öğrencisinin mektubunda, "İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında insanlar kılık kıyafeti, başörtüsünden dolayı aşağılanmazlar, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmezler" yazdığını dile getiren Tekin, bir öğretmenin de "Üçüncü tayinim, inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında farelerin cirit atmadığı bir okulda görev yaparım" başka bir öğretmenin ise "İnşallah bir gün suyu akan, elektriği olan bir okulda öğretmenlik yaparım" temennilerinde bulunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yalnızca derslik yapmadıklarını, dersliklerin niteliğini de 20 yıl içinde geliştirdiklerini vurgulayan Tekin, "Bunu siyaset literatüründe ya da uluslararası literatürde bir başka ülkeyle ilgili olarak görsek 'Vay be adamlar eğitimde devrim yapmışlar' deriz ama biz olduğumuz zaman, burada olduğu zaman fazla dikkat çekici bir hale gelmiyor maalesef." ifadesini kullandı.

Yusuf Tekin, Ümraniye ilçesindeki eğitime dair gelişmeler konusunda şunları paylaştı:

"2002-2003 eğitim-öğretim yılında Ümraniye'de toplam 140 bin 77 öğrencimiz varmış, bugün de rakam aşağı yukarı 139-140 bin. Öğrenci sayısı itibarıyla Ümraniye'de stabil bir durum var. Peki sayı böyleyken öğretmen sayımız ne olmuş? Sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2002 yılında 4 bin 77 öğretmen varmış, şu an itibarıyla Ümraniye sınırları içindeki okullarımızda 8 bin 228 öğretmenimiz var. Yani öğrenci sayısı aynı, öğretmen sayısı ikiye katlanmış durumda. 2002'de Ümraniye'de 114 okulumuz varmış, bunun karşılığı yaklaşık 2 bin 400 derslik. Şu an Ümraniye'de 399 okulumuz, 4 bin 712 dersliğimiz var."

"İnşaatlarımızı durduran belediyelerimiz var"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okul yaparken hayırseverlerin, yerel yönetimlerin ve tüzel kişilerin büyük katkılarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece 2023 yılı haziran ayından itibaren şu ana kadar hayırseverlerimizle yaklaşık 4 bin derslik protokolü yaptık. Bir paydaşımız daha var o da yerel yönetimler. İstanbul gibi bir yerde bütçeden bize kaynak ayrılsa bile okul yapmamıza yetmiyor bu. Arsa üretemiyoruz. Ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaat yapamıyoruz veya ürettiğimiz arsalar üzerinde inşaatına başladığımız okullarda eğitim öğretim başlatamıyoruz. Çünkü bazı belediye başkanları, bazı kişiler değişik sebeplerle ya 'AK Parti döneminde olmasın, yapılmasın' gibi politik sebeplerle ya da eğitim dışında başka öncelikleri olduğu için bize bu konuda yardımcı olmuyorlar. Başlatılan inşaatlarımızı durduran belediyelerimiz var, yıllardır üzerinde hizmet verdiğimiz okulumuzun yıkımı için mülkiyet davası açıp yargı sürecini başlatan belediyeler var."

"Türkiye Yüzyılı" kapsamında eğitimlerin içeriğini daha nitelikli hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tekin, bir araştırma sonucuna göre Türkiye'de velilerin çocuklarıyla birlikte kitap okuma süresinin haftada 4,5 saat olduğunu söyledi.

Velilerden, eğitim seferberliğine destek olmalarını isteyen Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla sağda solda konuşuluyor 'Her tarafı İmam Hatipler ile doldurdular' diye. Sizin de kafanızda bir soru işareti olabilir. Şu an İstanbul'da liseye devam eden öğrenciler arasında İmam Hatip Liselerine devam eden öğrencilerin oranı yaklaşık yüzde 10 civarında. Bu rakam 28 Şubat dönemindeki yani o darbe sürecine girmeden önceki rakamın altında bir rakam. Dolayısıyla doğal koşullarında seyir etmesi gerekiyor."