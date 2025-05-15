Milli Eğitim Bakanı Tekin: Terörsüz Türkiye süreci nihayete eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın 'Kardeşlik iklimini tesis edeceğiz' felsefesiyle yaklaştığı ve ' Türkiye'yi demokrasi, insan hakları konusunda örnek bir ülke haline getireceğiz' mottosuyla başlattığı süreç nihayete eriyor." dedi.

Bakan Tekin, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, bütün illeri dolaştığını belirterek, gittiği her ilde öğretmenlerle, öğrencilerle sohbet ettiklerini, eğitim öğretimle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının yatırımlarla ilgili konuların ötesinde anlamlı bir işi, misyonu yerine getirdiğini belirten Tekin, "Bu toplumun, toplumun değerlerinin, toplumun millet olarak bir arada yaşama arzusunun, güvenliğin, adaletin, toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin devamı için çaba sarf ediyoruz. Bu, bizim asli misyonumuz." diye konuştu.

Tekin, bu misyon doğrultusunda bugünlerde çok güzel gelişmeler yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye' kapsamında atılan adımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002 yılından itibaren Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti, insan hakları konusunda yasaklarla mücadele edip onları ortadan kaldırmak isteyen bir anlayışla başbakan olduğu tarihten itibaren ince bir işçilikle ördüğü ve bugüne kadar getirdiği bir süreç, tarihi bir ana şahitlik ediyoruz, şu dönemde nihayete ermiş olacak inşallah. Bu, bizim açımızdan da çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, süreç içerisinde ders kitaplarımızdan ve müfredatlarımızdan bu anlamda ötekileştirici, ayrıştırıcı, temel insan haklarına aykırı hususların müfredatın dışına çıkarılması konusunda çok çaba sarf ettik. Yasaklarla mücadele etmek anlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz, yine mücadelenin içerisindeydik."

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar, zaman içerisinde Cumhurbaşkanımızın 'Kardeşlik iklimini tesis edeceğiz' felsefesiyle yaklaştığı ve 'Türkiye'yi demokrasi, insan hakları konusunda örnek bir ülke haline getireceğiz' mottosuyla başlattığı süreç nihayet eriyor inşallah. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, asli işimiz bu olduğu için herkesin ülkenin birinci sınıf vatandaşı, ülkenin bütün değerlerini, milleti bir arada tutan bir zenginlik unsuru olarak görülmesi yönünde çaba sarf ettik ve bu tür işlevlerimize devam edeceğiz. Toplumu bir arada tutan temel referans değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını asli işimiz olarak görüyoruz."

Türkiye genelinde 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısını 2 katından fazla artırdıkları bilgisini veren Tekin, "O tarihlerde Türkiye'deki derslik başına öğrenci sayısı, öğretmenin başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla çokça şikayet konusu olan eğitim öğretim süreçlerini, bugün dünya ortalamalarına getirdik. Bu anlamda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler değil, bu işi dert edinen hayırseverlerimiz de bizimle inşa sürecinde bulundular." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, yapılanların çok önemli olduğunu, aynı hızda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Aynı hızda çalışmaya devam etmezsek dünyanın gerisinde kalacağımızın bilincindeyiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hızla bu süreci yürüteceğiz." dedi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve İl Başkanı Mehmet Aydemir ile partililer yer aldı.

Bu arada Bakan Tekin, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu da ziyaret etti.