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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekvando Şampiyonu Sporcuları Ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tekvando Şampiyonu Sporcuları Ağırladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım halinde şampiyon olan sporcuları Bakanlıkta kabul ederek, başarılarının devamını diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonaları'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden sporcuları kabul etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcuları Bakanlıkta ağırladıklarını, sporcularla hasbihal ettiklerini belirtti.

Bakanlık olarak öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, spor alanında ülkeyi ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek nesilleri yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kabulde, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
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