Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sındırgı'daki Depremzedelere Geçmiş Olsun Diledi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunması için dua etti.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun inşallah." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel