Milli Eğitim Bakanı Tekin, Siirt'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "22 yılda Türkiye'de eğitim öğretim anlamında hem okullaşma hem derslik başına düşen öğrenci hem de öğretmen başına düşen öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıldı." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Siirt Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Bakan Tekin ve beraberindekiler, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşerek, kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na da katılan Tekin, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Bakanlık birim amirleriyle Türkiye'deki illeri dolaştıklarını, illerdeki sorunlara yerinde çözüm üretmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Trabzon ve Erzurum'da bulunduklarını ve kara yoluyla Erzurum'dan Siirt'e geldiklerini ifade eden Tekin, illerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle sohbet ettiklerini, İl Eğitim Değerlendirme toplantıları yaptıklarını belirtti.

Bakan Tekin, şunları ifade etti:

"Toplantımıza ildeki siyasi aktörlerimizi, siyasi yardımcılarımızı da dahil ediyoruz, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız varsa. Bugün de ziyarette benzeri toplantımızı yaptık. Bakanlık merkez teşkilatından buradaki gündem maddesi olabilecek konularla ilgili olan genel müdür arkadaşlarımızı da dahil ettik, toplantımızı yaptık. Gün içinde Erzurum, Siirt yolu üzerinde vaktimizin el verdiği ölçüde çat kapı okul ziyaretleri yaptık, yani öğretmenlerimizin ve okulumuzun haberi olmadan. Bu çerçevede Karlıova'da Kargapazarı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na gittik. Orada öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Muş'a yaklaşık 20-30 kilometre mesafede bir köyde Mercimekkale İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen arkadaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle sohbet ettik."

Ziyaretleri kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın çalıştığı ve fen lisesine dönüştürülen okulu da ziyaret ettiklerini anlatan Tekin, Siirt'te de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Eğitime yönelik çalışmaları dolayısıyla kentteki yöneticilere teşekkür eden Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"22 yılda Türkiye'de eğitim öğretim anlamında hem okullaşma hem derslik başına düşen öğrenci hem de öğretmen başına düşen öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıldı. Burada da baktığımızda 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik başına düşen öğrenci sayıları, 2024-2025 eğitim öğretim yılında neredeyse yarı yarıya noktasına gelmiş durumda. Bunlar gayet güzel şeyler. Bunun dışında aynı şekilde öğretmen istihdamıyla ilgili konularda katettiğimiz mesafeyi göstermek açısından önemli şeyler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada yeni dönemle ilgili olarak talepleri de aldık. Onları da biz milletvekilimiz ve Valimiz ile tekrar değerlendireceğiz."

Vali Kızılkaya, Bakan Tekin'e Türk bayrağı işlemeli Siirt tiftiği takdim etti.

Bakan Tekin, daha sonra Sancaklar Ortaokulu'nda bayrak törenine katıldı, öğrencilerle bir araya geldi, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti.

AK Parti Siirt İl Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Tekin, partililerle bir araya geldi.

Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da hazır bulundu.