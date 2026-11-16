Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sezai Karakoç'u 'diriliş ideali' vurgusuyla andı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sezai Karakoç'u 'diriliş ideali' vurgusuyla andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı. Tekin, NSosyal paylaşımında Karakoç'un diriliş idealinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin anlayışında karşılık bulduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı.
Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Köklerinden beslenen, değerleriyle yükselen ve medeniyet şuuruyla yetişen nesiller en büyük gayemizdir. Sezai Karakoç'un diriliş ideali, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin bilgiyi erdemle, aklı vicdanla buluşturan anlayışında karşılık buluyor. Büyük mütefekkir Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum."
Kaynak: AA