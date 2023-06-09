Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi, 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıl dönümü, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Tekin, paylaşımında şehit Aybüke öğretmenin seslendirdiği türkülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

"Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacak"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tekin'in, şehit öğretmenlere yönelik mesajı yer aldı.

Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, maharetiyle genç ruhlara ilim sevgisini işlemiş, sabrı, fedakarlığı ve canı pahasına ortaya koyduğu vatan sevgisiyle milleti için her zaman en ön saflarda yer almıştır. Öğretmenlerimizi öğrencilerinden ve bizlerden ayıranlara karşı çocuklarımızı daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin şefkat dolu rehberliğiyle Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyecek. Şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve bu ulvi görevi ifa ederken vatan toprağına düşen tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacaktır."